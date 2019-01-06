إسرائيل تشن غارات ليلية على مواقع لحماس بقطاع غزة

شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة؛ ردًا على إطلاق بالونات حارقة وطائرة من دون طيار مفخخة من القطاع المحاصر، تجاه المدن المحاذية له.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان صحفي، إن “مروحيات حربية أغارت على موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في قطاع غزة؛ ردًا على إطلاق عبوة ناسفة تم وصلها لبالونات وإطلاقها من خلال قطعة طائرة صغيرة، من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم”.

وأضاف أدرعي، عبر “تويتر”، أن “حماس مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه”، رغم أن الحركة لم تتبن المسؤولية عن العبوة الناسفة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حوامة صغيرة مرتبطة بعدد من البالونات الحارقة انفجرت بعد تجاوزها حدود قطاع غزة، صباح الأحد، دون سقوط إصابات.