اتصالات بين الرئاستين التونسية والسورية لحضور الأسد القمة العربية

أكدت الرئاسة التونسية، أنّ رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، سيوجه خلال الأيام القليلة المقبلة دعوة رسمية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لحضور القمة العربية المرتقبة في تونس، خلال شهر آذار / مارس المقبل.

و أفادت مصادر بالرئاسة التونسية، رفضت الكشف عن هويتها، في تصريح خاص لموقع “إرم نيوز” وجود اتصالات دبلوماسية بين رئاستي الجمهورية التونسية والسورية للتنسيق فيما بينهما، بشأن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في اجتماع القمة العربية المرتقب بتونس.

وبحسب ذات المصادر، فقد توصل الباجي قائد السبسي إلى اتفاق مبدئي مع الرؤساء العرب على ضرورة عودة الدولة السورية إلى اجتماعات الدول العربية.

وسيواصل الباجي قائد السبسي مشاوراته خلال القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد بلبنان مع القادة العرب حول استضافة سوريا، و إعادتها إلى موقعها الرئيسي في القرارات والاجتماعات العربية.

و قالت الرئاسة التونسية ، إن “استعادة مقعد دمشق في الجامعة العربية، أضحى مسألة وقت، و أنّها مرتبطة فقط بتحقيق توافق عربي على دعوة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى قمة آذار/مارس المقبل في تونس”.

و شددت على أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تواصل عبر مبعوثيه إلى العواصم العربية، مع قادة الدول، ولمس منهم قبولًا مبدئيًا بعودة دمشق إلى الجامعة العربية”.

ولا تمانع تونس في الإعلان عن الخطوة “حال نضجها” أو حتى تبنى دعوة الأسد، رفعًا للحرج الذي قد يقع فيه قادة عرب، حال حضوره شخصيًا إلى القمة بعد سنوات من تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية.

وترفض الرئاسة التونسية الإعلان عن “تفاصيل الاتصالات مع القادة العرب بشأن الملف السوري”، لحساسية المسألة، بينما وعد السبسي بأن تلعب بلاده دورًا محوريًا في “تقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب”، في القمة الثلاثين التي تجري أعمالها في آذار/ مارس المقبل.

وقال عضو الجامعة العربية، صلاح الدين الجمالي، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، إن الجامعة العربية تجري مشاورات، بشأن عودة الدولة السورية إلى مقعدها بالجامعة العربية وبشأن إمكانية مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد بالقمة التي ستحتضنها تونس.