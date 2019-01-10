اغتيال صاحب مطعم ليمونة الشهير في العراق (صور)

اغتال مسلحون مجهولون اليوم الخميس، عماد جبار صاحب مطعم “ليمونة” أحد أشهر المطاعم الشعبية في العاصمة العراقية بغداد.

ويقع مطعم “ليمونة” الشهير في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن “مسلحًا يستقل دراجة نارية أطلق النار قبل ظهر اليوم في منطقة الحبيبة بمدينة الصدر شرق بغداد النار على المدعو عماد جبار صاحب مطعم “ليمونة” الشهير وأرداه قتيلًا في الحال”، وفق وسائل إعلام محلية عراقية.

وجاء مقتل صاحب أحد أشهر المطاعم في بغداد، بعد ساعات من العثور على جثة سامر علي، أحد العاملين في مكتب قناة الحرة الأمريكية وفي رأسه آثار طلقات نارية، في منطقة القناة، في العاصمة العراقية.

وتزايدت في الآونة الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات العراقية أعمال القتل والاغتيال التي تعرضت لها شخصيات مختلفة، وبعض تلك العمليات تمّت في ظروف غامضة ينفذها مجهولون، دون التمكن من القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية العراقية، وتُسجّل العمليات في الغالب ضد مجهولين.