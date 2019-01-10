بومبيو يعتمد حسابًا مزيفًا لرئيس “النواب العراقي” على “تويتر” (صورة)

قال مركز الإعلام الرقمي العراقي، يوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اعتمد حسابًا مزيفًا لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على “تويتر”.

وأوضح المركز –وهو مركز مستقل يعني بالمجال الرقمي- أن “تغريدة بومبيو التي لخص بها زيارته للعراق تضمنت الإشارة لحسابات 4 مسؤولين عراقيين التقاهم، هم: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزير الخارجية العراقي”.

وأضاف المركز في بيان، أن “الحساب الذي أشار إليه بومبيو في تغريدته على أنه يعود للحلبوسي، كان حسابًا مزيفًا، على الرغم من وجود حساب موثق لرئيس البرلمان على تويتر”.

وزار بومبيو بغداد يوم الأربعاء، والتقى عددًا من المسؤولين العراقيين.