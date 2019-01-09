بومبيو يصل مصر في ثالث محطات جولته بالمنطقة

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأربعاء، إلى مصر، في زيارة رسمية، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل 8 دول أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن بومبيو وصل مطار القاهرة الدولي، قادمًا من العراق في زيارة لمصر يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين.

ويعقد بومبيو جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري، الخميس، يناقشان خلالها “سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط”، حسب المصدر ذاته.

وذكرت مصادر دبلوماسية الجمعة الماضية أن زيارة بومبيو للقاهرة تستمر 3 أيام، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين حول “العلاقات بين البلدين، وتطورات القضايا الإقليمية، ومكافحة الإرهاب”.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء، أولى محطات جولته الشرق أوسطية بالأردن، أعقبها زيارة خاطفة للعراق، استمرت ساعات، التقى خلالها رؤساء الجمهورية برهم صالح، والحكومة عادل عبدالمهدي، والبرلمان محمد الحلبوسي.

وتشمل جولة بومبيو الحالية، الأردن والسعودية ومصر وقطر والعراق والإمارات والبحرين وعمان والكويت.