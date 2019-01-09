إصابة 9 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرة في أم درمان

أصيب 9 سودانيين بطلقات نارية، الأربعاء، أحدهم جراحه خطيرة، خلال مظاهرة مستمرة منذ ساعات بمدينة أم درمان (وسط)، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، بحسب مصادر طبية.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة) في بيان: “هناك 9 إصابات بطلقات نارية، منها حالة خطرة تم إنعاشها بعد توقف القلب جراء إصابة بطلق ناري في الصدر، وهي مستقرة حاليًا”.

وأشارت اللجنة إلى عدم وجود وفيات حتى الساعة 16.45 تغ، فيما لم توضح مصدر تلك الطلقات النارية.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف، أسفرت عن سقوط 19 قتيلًا وفق الحكومة فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 37.

وفي 31 من الشهر ذاته، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر جرحى، قالوا إنهم أصيبوا في مظاهرات اليوم.