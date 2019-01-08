ارتفاع أعداد المستوطنين بالضفة الغربية إلى أكثر من 448 ألفًا

أعلن مجلس المستوطنات الإسرائيلية، الثلاثاء، ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بنسبة 3% خلال عام، ليصل إلى 448 ألفًا و672 شخصًا في عام 2018.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس المستوطنات (حكومي)، ونقلته “القناة 20” (خاصة).

وأوضح البيان الذي استند في معلوماته إلى معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن هذا العدد لا يشمل مستوطني القدس الشرقية المحتلة، الذين يبلغ عددهم أكثر من 220 ألف شخص.

وأشار إلى أنّ عدد المستوطنين في الضفة ارتفع بنحو ثلاثة بالمائة، وأن هذا الارتفاع بطيء؛ مقارنة بالسنوات السابقة.

وعزا البيان هذا التراجع إلى تباطؤ وتيرة بناء مساكن جديدة في المستوطنات خلال العام الماضي.

وخلص في هذا الإطار إلى أن “الاستنتاج الواضح هو أن الأبنية الجديدة لم تكن كافية خلال السنوات الأخيرة”.

والشهر الماضي، أعانت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، أن حكومة (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو، صادقت خلال الشهر ذاته، على مخططات لبناء 2191 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، يطالب بـ”وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يقيمون في 196 مستوطنة و120 بؤرة استيطانية.

وتتزامن خطوات حكومة نتنياهو مع إعلان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في إبريل/نيسان 2019؛ إذ يسعى من خلالها لكسب أصوات المؤيدين للاستيطان، حسب مراقبين.