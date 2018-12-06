“الشيوخ الأيرلندي” يقر قانونًا لمقاطعة منتجات المستوطنات

صوّت مجلس الشيوخ الأيرلندي، مساء الأربعاء، على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في مرحلته الخامسة والنهائية، ليتم تحويله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

وقال سفير دولة فلسطين لدى أيرلندا أحمد عبدالرازق، إن “مجلس الشيوخ الأيرلندي صوّت الأربعاء لصالح مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في مرحلته النهائية بالأغلبية”.

وأشار عبدالرازق، إلى أن “مشروع القانون سيحوّل إلى مجلس النواب للتصويت عليه والمصادقة عليه، وذلك بعد أعياد الميلاد المجيدة، إذ سيدخل بثلاث مراحل في مجلس النواب”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح أن “أولى المراحل تتمثل برفع المشروع والاطلاع عليه، ثم سيمر على اللجنة القانونية التي تدرس ملاءمته لقوانين أيرلندا والاتحاد الأوروبي، والمرحلة الأخيرة التصويت النهائي على المشروع، وفي حال مر المشروع بنجاح في المراحل الثلاث وتم التصويت لصالحه يحوّل إلى الرئيس ليوقع عليه، ويصبح قانونًا نافذًا مباشرة”.

وكانت السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك تقدَّمت بمشروع القانون إلى المجلس، إذ ينص على معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد بضائع الأراضي الفلسطينية المحتلة المستوطنات.

كما ينص القانون على معاقبة كل من يبيع أو يساعد على بيع بضائع الأراضي المحتلة المستوطنات، ومعاقبة كل من يقدم خدمات أو يساعد على تقديم خدمات للمستوطنات، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة ومياهها الإقليمية.