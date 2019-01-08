عبدالمهدي يقدم شخصيات جديدة إلى البرلمان لاستكمال حكومته

رشح رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، 3 أسماء جديدة لتولي ما تبقى من الحقائب الوزارية، في ظل الأزمة السياسية الخانقة منذ أشهر.

ونشرت وسائل إعلام عراقية، يوم الثلاثاء، وثيقة صادرة من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تتضمن ترشيح 3 شخصيات لوزارات العدل والداخلية والدفاع.

وبحسب الوثيقة، فإن عبدالمهدي، رشح سليم الجبوري المقرب من الإخوان المسلمين لوزارة الدفاع، والقاضي رزكار أمين لمنصب وزير العدل، فيما أبقى على المرشح المثير للجدل فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية.

وقدم عبدالمهدي هذه الوثيقة إلى رئاسة البرلمان؛ للاطلاع عليها، مرفوقة بسيرهم الذاتية ورأي هيئة المساءلة والعدالة.

وأخفق مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، في عقد جلسته المقررة مسبقًا، وأرجأها إلى الخميس المقبل.

وقال مصدر نيابي، إن المجلس قرر تأجيل الجلسة إلى الخميس؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني بالحضور لعقدها.