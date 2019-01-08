إسرائيل تعتقل عاصم البرغوثي المشتبه بتنفيذه عملية “جفعات آساف”

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، الشاب الفلسطيني عاصم البرغوثي، أحد المشتبه بهم بتنفيذ عملية مسلحة يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي قرب مستوطنة “جفعات آساف” الواقعة شرق رام الله، وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وقالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إن “عملية إلقاء القبض على البرغوثي تمت الليلة الماضية في منزل أحد معاونيه في قرية قريبة من مسقط رأسه، حيث كان منهمكًا خلال الأيام الأخيرة بالإعداد لعمليات مسلحة أخرى”.

وأضافت أن “قوات الأمن الإسرائيلية ضبطت أثناء اعتقال عاصم البرغوثي، بندقية كلاشنيكوف، والكثير من الذخيرة، ووسائل رؤية ليلية”.

يذكر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تنسب إلى عاصم البرغوثي أيضًا، المشاركة مع شقيقه صالح بعملية مسلحة استهدفت موقفًا للحافلات يستخدمه الجنود بالقرب من مستوطنة “عوفرا” في محيط مدينة رام الله.

يشار إلى أن شقيقه صالح البرغوثي قُتل أثناء محاولة إلقاء القبض عليه في 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.