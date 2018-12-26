الأمن الفلسطيني يمنع رئيس المجلس التشريعي المُنحل من عقد جلسة في رام الله

انتشرت أجهزة الأمن الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في محيط مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد إعلان رئيس المجلس التشريعي المنحل، عزيز دويك، عن نيته عقد جلسة مع نواب حماس بالضفة، كانت مقررةً اليوم، قبل أن يعتذر عنها بسبب “ظروف طارئة”.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري: “إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قرار قضائي، وبالتالي لم يعد هناك أعضاء تشريعي، بل هم أعضاء سابقون في المجلس، وهذا مؤتمر غير قانوني”.

وأضاف في تصريح صحفيّ: “نحن كمؤسسة أمنية، واجبنا هو تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وأولها هذه المحاكم وهي الأعلى مرتبة المحكمة الدستورية”.

وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل بقرار من المحكمة الدستورية عزيز دويك، وعدد من أعضاء كتلة حماس البرلمانية، قد دعوا لعقد مؤتمر صحفي في مقر المجلس للحديث عن قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس وعقد انتخابات خلال 6 أشهر.