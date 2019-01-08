تونس .. عدّادات كهرباء تتجسّس على المواطنين

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس ، شوقي قدّاس ، الاثنين عن وجود عدّادات كهرباء وغاز تقوم “بالتجسّس ” على العائلات التونسية .

وأشار شوقي قدّاس إلى أن شركة الكهرباء والغاز ، قامت مؤخّرا بتركيب عدّادات في محافظة صفاقس ، جنوب العاصمة تونس ، وصفها “بالعدّادات الجاسوسة ” .

وشدّد شوقي قداس ،في تصريح إعلامي الاثنين، على أن هذه الأجهزة يمكنها التقاط وتسجيل عدد الأشخاص في المنزل .

وأضاف أنها قادرة حتى على التقاط عدد المعدّات المنزلية التي يتم استعمالها ، وبإمكانها قطع التيّار عن بعد .

واعتبر رئيس هيئة المعطيات الشخصية ، أن هذه المعلومات تدخل في سياق المعطيات الشخصية للمواطن التونسي .

وأكّد أنه على شركة الكهرباء والغاز ، أن تُعلم المواطنين بخاصيات هذه العدّادات، وتترك لهم حرّية الموافقة على تركيبها أو رفضها .

وأضاف أنه على شركة الكهرباء والغاز ، أن تقدّم كل المعطيات والتفاصيل المتعلّقة بهذه العدّادات قبل اقتنائها .

وطالبها بكشف الخصائص النفية لهذه الأجهزة واتخاذ كل التدابير التقنية التي تمكّن المواطن التونسي من معرفة مميّزاتها .

والجدير بالذكر أن هيئة المعطيات الشخصية، هي هيكل مستقل يعمل على الدفاع وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين .