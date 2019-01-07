رسميًا.. تعيين مقرب من مليشيا حزب الله محافظًا للعاصمة العراقية بغداد‎

صادق رئيس الجمهورية العراقي اليوم الإثنين، على تعيين فلاح الجزائري المقرب من مليشيا حزب الله محافظًا للعاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ بغداد في بيان اليوم: إن “رئاسة الجمهورية صادقت اليوم الإثنين، على قرار المحكمة الذي حسم موضوع انتخاب محافظ بغداد الجديد، وأكد أن “رئاسة الجمهورية صادقت على أن يكون فلاح الجزائري، المحافظ الجديد للعاصمة، خلفًا لعطوان العطواني، الذي فاز بالانتخابات البرلمانية بعد تقديم استقالته، وبشكل رسمي خلال جلسة انتخاب المحافظ الجديد “.

وأضاف البيان، أن الجزائري باشر مهامه محافظًا للعاصمة، بعد أن أدى اليمين الدستورية برفقة نائبه الفني علي الهيجل الذي انتخب بذات الجلسة نائبًا فنيًا لمحافظ بغداد، خلفًا للجاسم البخاتي الذي فاز هو الآخر بالانتخابات البرلمانية”.

واحتدم الخلاف بين تحالف “سائرون”، المدعوم من قبل رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، وبين ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة رئيس وزراء العراق الأسبق نوري المالكي، على منصب محافظ بغداد، بعد فوز المحافظ السابق عطوان العطواني بمقعد برلماني.

ويندرج هذا الصراع بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري ضمن الصراع الدائر في مجلس النواب، حول تشكيلة الحكومة والمناصب الحسّاسة، فضلًا عن تغيير عدة محافظين خلال الفترة الأخيرة.

وصوت مجلس محافظة بغداد، الشهر الماضي على فاضل الشويلي من تحالف الصدر محافظًا للعاصمة، لكن تلك الجلسة ألغيت مقرراتها لاحقًا واختير الجزائري بدلًا منه.

وفلاح الجزائري هو مقرب من ميليشيات كتائب حزب الله التابعة لإيران، واختير في جلسة وصفها مراقبون بـ”الانقلابية”، حيث كان الجزائري مرشحًا ضمن تحالف المالكي في الانتخابات البرلمانية، وهو ما اعتبر مزيدًا من النفوذ للحزب في العراق، خاصة في العاصمة بغداد.