إسرائيل تحتجز طلابًا في معهد يهودي متهمين بقتل امرأة فلسطينية

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية 5 طلاب في معهد ديني يهودي بالضفة الغربية، وذلك على خلفية قتلهم امرأة فلسطينية.

وذكر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، يوم الأحد، أن “5 من طلاب معهد ديني يهودي في الضفة الغربية احتجزوا فيما يتصل بهجوم على سيارة فلسطينية تسبب في مقتل امرأة”.

وأضاف الجهاز في بيان، بعد رفع أمر المحكمة بحظر التغطية الإعلامية لاعتقال الخمسة في 30 ديسمبر/ كانون الأول، أن المحتجزين “يشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية خطيرة منها القتل”.

وأصيبت عائشة الرابي، البالغة من العمر 47 عامًا، بجرح قاتل في الرأس جراء حجر ألقي على سيارتها قرب مدينة نابلس الفلسطينية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشار “شين بيت”، إلى أن المعتقلين الخمسة، الذين لم يذكر أسماءهم، طلاب بمعهد ديني في مستوطنة رحليم المجاورة، وجميعهم دون 18 عامًا ولم يتم توجيه اتهامات رسمية لهم.

وزعم محامون عن المتهمين الخمسة، أن “جهاز الأمن الداخلي يحتجز موكليهم في مكان منعزل في محاولة لانتزاع اعترافات زائفة منهم”، لكن الجهاز قال في بيانه إن المعتقلين “خضعوا لاستجواب وفق القانون”.