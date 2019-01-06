إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية‎

أصيب فلسطيني، اليوم الأحد، بجراح خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، إن “فلسطينيًا أصيب بالرصاص المطاطي في الرأس أسفر عن كسر في الجمجمة ونزيف داخلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة”.

ووصفت حالة المصاب بـ”الخطيرة”.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مدينة البيرة وفتشت عددًا من المنازل الفلسطينية والمحال التجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة قبل انسحابها.

وأوضح الشهود، أن مواجهات اندلعت مع عشرات الشبان، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورهم رشق الشبان القوات بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.