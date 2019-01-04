السودان.. مظاهرات في “أم درمان” منددة بالأوضاع الاقتصادية‎ (صور وفيديو)

خرج مئات المتظاهرين عقب أدائهم صلاة الجمعة، بمسجد ود نوباوي، في مدينة أم درمان، معقل طائفة الأنصار التي يتزعمها الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي المعارض.

وردّد المتظاهرون شعارات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، مطالبين بتنحي الرئيس عن السلطة، وفقًا لمقاطع فيديو بثها ناشطون.

وتداول نشطاء أنباء عن خروج تظاهرات محدودة في أحياء (الحلفايا، وأركويت، وبيت المال، والكلاكلة والجريف شرق) في العاصمة الخرطوم.

وشهدت العاصمة الخرطوم، منذ صباح الجمعة انتشارًا أمنيًا كثيفًا.

اعتقال 3 صحفيين

وفي سياق آخر، أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين (غير حكومية)، “اعتقال 3 صحفيين سودانيين”.

وأوضح بيان صادر عن الشبكة اليوم الجمعة، أن السلطات اعتقلت “فيصل محمد صالح، وقرشي عوض، وكمال كرار”.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السودانية حول اعتقال الصحفيين الثلاثة.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين (مستقل)، للخروج في مسيرات اليوم عقب صلاة الجمعة، تحت مسمى جمعة (الحرية والتغيير).

ويوم أمس الخميس تجددت التظاهرات الشعبية في مدينة بورتسودان، شرق السودان، منددة بقمع الحريات، والأوضاع الاقتصادية المتردية، وتطالب برحيل النظام الحاكم.

ومنذُ اندلاع التظاهرات في يوم 19 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نظم تجمع المهنيين السودانيين (مستقل)، موكبين لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي، تحولا إلى تظاهرات وسط الخرطوم وقرب القصر الرئاسي، ثم دعا إلى موكب آخر الأحد المقبل.

ومنذُ يوم 19 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمّت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.‎