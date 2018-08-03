الحكومة السودانية تطلق مهرجان أم درمان لجذب السياحة الأجنبية

سجلت أعداد السياح الأجانب الى السودان ارتفاعا في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي، وبلغ عدد السياح الذين زاروا السودان حوالي 208 آلاف سائح بحسب بيانات حكومية .

وقالت الحكومة “إن عائدات السياحة بلغت 260 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2018.”

ووفقا لخطة خمسية حكومية أُعلنت في العام 2015، فان الخرطوم تستهدف زيادة أعداد السياح الأجانب إلى خمسة ملايين سائح سنويا بحلول 2020 .

وتنفيذا للخطة الحكومية فقد أطلقت مدينة أم درمان السودانية، يوم الجمعة، مشروعًا تراثياً ثقافيًا أسبوعيًا تحت عنوان “أم درمان مسرح الحياة”، لعرض التراث الثقافي المحلي والفنون الشعبية بهدف تعزيز التواصل بين السودانيين وجذب السياح الأجانب ، بحضور مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي.

وقال محافظ أم درمان، مجدي عبد العزيز “إن المشروع يسعى لإتاحة الفرصة أمام الفنانيين التشكيلين والموسيقيين لتقديم إبداعاتهم للجمهور تحت الحكومة أيام الجمعة من كل أسبوع على مسرح مفتوح أعدته السلطات لهذا الغرض يطل على نهر النيل قرب معالم أثرية مثل سور الطابية ، الذي يعود للحقبة المهدية، وموقع سفينة البوردين التي تعود لحقبة الاستعمار الإنجليزي”.

وأشار عبد العزيز إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح معارض لبيع المقتنيات الفنية التي تعبر عن الهوية السودانية بالتنسيق بين الحكومة وعدد من الفنانيين التشكيليين ليقدموا أعمالهم للجمهور في مدينة أم درمان، التي تعتبر تجمعاً لكل القبائل والمكونات العرقية للسودان”.

وقال محافط أم درمان “إن وزارة السياحة تعمل على جذب السياح الأجانب عبر الفعاليات والعروض الثقافية من خلال التعبير عن مختلف أعراق البلاد وإظهار تراثهم.

يشار الى أن السودان نال مؤخراً، لأول مرة في تاريخه، عضوية المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة.