العراق يعلن إحباط عملية تهريب معدات عسكرية من وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة تهريب قطع غيار آليات حربية من محافظة الأنبار نحو إقليم كردستان.

وقالت الداخلية العراقية، في بيان، إنه “تم ضبط 11 شاحنة محملة بمواد وقطع غيار لمدرعات ودبابات مقطعة معدة للتهريب إلى شمال العراق بدون موافقات رسمية أصولية”.

وأشارت إلى أن “مكتب المفتش العام نظم محضر ضبط ودوّن إفادة المتورطين بالقضية، وسلمهم إلى مركز الشرطة المختص بغية استكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

ولم تفصح الداخلية العراقية عن الجهة التي ستستقبل الشاحنات المهربة، رغم إعلانها اعتقال المتورطين وتدوين إفادتهم.

ولم تتمكن الحكومة العراقية منذ عام 2003 من السيطرة على ظاهرة انتشار الأسلحة، والتجارة الرائجة فيها، خاصة بعد سيطرة داعش على عدد من محافظات البلاد في 2014.

ويقدر عدد الأسلحة في العراق بأكثر من 30 مليون قطعة سلاح غير قانونية فضلًا عن امتلاك الفصائل المسلحة للآليات الحربية والأسلحة الثقيلة.