ضمت مسعود بارزاني.. إقليم كردستان “يسخر” من “قائمة الإرهاب” السورية

سخر إقليم كردستان العراق، من القائمة التي نشرتها سوريا مؤخرًا وتضمنت اسم مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي باعتباره أحد الداعمين للإرهاب، في إشارة إلى المعارك التي دارت على الأراضي السورية خلال السنوات السابقة.

واعتبر مجلس أمن الإقليم في بيان له يوم الأحد أن “حديث النظام السوري عن الإرهاب مدعاة للسخرية”، متهمًا النظام السوري بأنه “يدعم الإرهابيين لضمان بقائه في الحكم”.

وأضاف البيان أن “ذلك يدعو إلى السخرية، بأن يقوم نظام قمعي مناهض للأكراد ويدعم الإرهابيين لضمان بقائه في الحكم ويريد الظهور بأنه أفضل من الإرهابيين وهو ليس كذلك”.

وتساءل البيان عن “المعايير والاعتبارات التي اعتمدها النظام السوري لإعلان تلك القائمة”، لكنه أكد أن “ما أغضب النظام السوري، هو دعم مستشار مجلس أمن إقليم كردستان للقوى الأصيلة في غرب كردستان”، على حد قوله.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام أمس السبت، أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية، قائمة بأسماء 615 شخصًا و105 كيانات، من جنسيات سورية وعربية وأجنبية، متهمة بتمويل الإرهاب، بينهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وضمت القائمة كذلك رئيس هيئة علماء المسلمين السابق حارث الضاري، فضلًا عن شخصيات سياسية، وعسكرية، ودينية، واجتماعية، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات.