محافظة نينوى ترفع دعوى قضائية ضد برلمانية عراقية مقرّبة من إيران (فيديو)

أعلن مجلس محافظة نينوى، شمال العراق، اليوم الخميس، رفع دعوى قضائية ضد النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، المقرَّبة من إيران، بسبب اتهامها لأهالي مدينة الموصل بأنهم شركاء لتنظيم داعش.

وقال نائب رئيس مجلس نينوى نور الدين قبلان، خلال مؤتمر صحفي، إن “أهالي الموصل هم من عاونوا القوات الأمنية في التحرير من تنظيم داعش، وهم لا يستحقون مثل هذه التصريحات من قِبل النائب عالية نصيف”، مبينًا أن “هذه الأصوات لا تريد الخير لأهل الموصل وأبنائها الذين ساهموا بتأسيس الدولة العراقية”.

وأكد قبلان، أن “مجلس نينوى لا يقبل بمثل هكذا تصريحات”، لافتًا إلى أنه “سيتم رفع دعوى قضائية على نصيف، باسم أهالي مدينة الموصل ومحافظة نينوى”.

وأثارت تصريحات عالية نصيف، المقرَّبة من النظام الإيراني، غضبًا شعبيًا وسياسيًا في العراق، بعد اتهامها لأهالي محافظة نينوى، بأنهم شركاء لتنظيم داعش بجرائمه.