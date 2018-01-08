500 عائلة تغادر محافظة نينوى العراقية بسبب انهيار الخدمات

كشف برلماني عراقي، اليوم الاثنين، عن حدوث هجرة عكسية من مدينة الموصل وباقي مدن محافظة نينوى بسبب انهيار الواقع الخدمي في المدينة.

وقال النائب زاهد الخاتوني إن “نحو 500 عائلة غادرت مناطقها في المحافظة إلى مخيمات النزوح والمناطق الأخرى خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم وجود الماء والكهرباء والطرق والمراكز الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات اللازمة لديمومة الحياة”.

وأضاف الخاتوني أن “استمرار الهجرة من مدينة الموصل وباقي مناطق محافظة نينوى ينذر بوقوع خطر على الحياة في أهم المدن العراقية، وقد يهدد بعدم عودة الحياة إليها بسهولة”.

ولفت إلى أن “الفساد المستشري في المنظومة الحكومية وراء عدم إصلاح المشاريع الضرورية والتي تسهم في تشجيع السكان على الاستقرار”، مشيرًا إلى أن “الفساد تسبب بازدياد معاناة النازحين في الخيام التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة الكريمة، مما جعلهم يقاسون ويتحملون شتى أنواع الظلم”.

ورأى أن “الهجرة ستزداد في الأيام المقبلة مالم تتحرك الجهات المعنية صوب إعادة المشاريع الحيوية من جسور وطرقات ومشاريع ماء وكهرباء وتعليم وصحة إلى الخدمة”.

‎ورغم تحرير الموصل من قبضة داعش بشكل كامل صيف العام الماضي، إلاأن الحياة لم تعد إلى المدينة بشكل كامل خاصة الجانب الغربي منها، حيث ينقصه الكثير من الخدمات الرئيسية لعودة الأهالي إلى ديارهم.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال استمر 9 أشهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على المدينة منذ 10 يونيو/حزيران 2014.