إيران تحتجز 3 أردنيين دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ

احتجزت إيران 3 أردنيين بعد دخولهم مياهها الإقليمية عن طريق الخطأ، وذلك أثناء قيامهم برحلة صيد بحرية بالمياه الإماراتية مع أصدقاء لهم من جنسيات عربية أخرى.

وصرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ماجد القطارنة، بأن وزارة الخارجية الإيرانية أعلمت السفارة الأردنية في طهران منذ يوم أمس الثلاثاء، باحتجاز 3 أردنيين بعد دخولهم عن طريق الخطأ المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضاف البيان أن الخارجية الأردنية تواصلت بخصوص ذلك مع الجانب الإيراني الذي أكد أن المواطنين الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة، ويتلقون معاملة حسنة، وأن عملية احتجازهم ستكون قصيرة، حيث سيتم عرضهم على محكمة في مدينة بندر لينك الواقعة في جنوب غرب إيران.

وأضاف السفير القطارنة بأن السفارة الأردنية في طهران تلقت اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم الأربعاء من أحد المواطنين المحتجزين، مؤكدًا بأنهم بصحة جيدة، وأنه سيترتب عليهم دفع غرامة مالية، وتقديم كفالة قانونية للمحكمة تمهيدًا لإطلاق سراحهم.

وأردف قائلًا: “إنه بناء على ذلك، قامت السفارة الأردنية بالتواصل مع الخارجية الإيرانية للاستفسار عن تفاصيل إجراءات إطلاق سراح الأردنيين المحتجزين، حيث ستقوم السفارة بتنظيمها بالتنسيق مع السلطات الرسمية الإيرانية للمساعدة في الإفراج عنهم وعودتهم سالمين بأسرع وقت ممكن.