الخارجية الأردنية: نتابع حيثيات الاعتداء بالضرب على مواطن مقيم في الكويت 

أكدت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في الكويت، الاعتداء الذي تعرض له أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة الكويت.

وتعرض مواطن أردني لحادثة اعتداء بالضرب والإجبار على التوقيع على وصل مالي، بحسب ما كشفت وسائل إعلام محلية نقلًا عن ذوي الشخص المعتدى عليه.

ويعمل المواطن الأردني تاجرًا في الكويت، وقد تم الاعتداء عليه، مساء أمس الأحد، من قبل أحد الأشخاص وإجباره على التوقيع على مبلغ (100) ألف دينار كويتي.

وقالت زوجة الأردني جمال محمد خضير، المعتدى عليه، “إنها فقدت الاتصال بزوجها منذ مساء الأحد بشكل مفاجئ، حيث كانت على اتصال به بشكل مباشر”.

وأضافت أن زوجها أرسل لها رسالة من حسابه الشخصي “فيسبوك”، بعد أكثر من 24 ساعة، بأنه تم اختطافه والاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل شخص يدعى فلاح محمد مفلح الصعيد كويتي الجنسية وله علاقات سابقة به.

وبيّنت الزوجة أن زوجها كان متوجهًا إلى المطار؛ من أجل متابعة أعماله التجارية، حيث اتصل به الشخص وطلب منه مقابلته فورًا فذهب إليه، وهناك قام بإدخاله إلى أحد المخازن والهجوم عليه وضربه بمشاركة عدد من العمال.

وأضافت أن زوجها توجه للأجهزة الأمنية في الكويت لتقديم شكوى وسحب توقيعه على المبلغ، لافتة إلى أنها قامت بإبلاغ وزارة الخارجية، التي قامت بدورها بمتابعة القضية مع السلطات الكويتية.