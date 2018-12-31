طوقان يتهم إسرائيل بالضغط لإفشال المشروع النووي الأردني

وجّه رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني خالد طوقان، اتهامًا مباشرًا لإسرائيل، بأنها تسعى لإفشال المشروع النووي الأردني.

وقال طوقان في لقاء تلفزيوني على قناة a1 tv (خاصة)، مساء الاثنين، إن إسرائيل ضغطت على كل من كوريا الجنوبية وفرنسا، لعدم التعاون مع الأردن بخصوص المشروع النووي لإفشاله.

وأضاف طوقان، أن السفير الإسرائيلي في عمان طلب من نظيره الفرنسي عدم التعاون مع الأردن نوويًا.

وهذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها طوقان اللوم على إسرائيل في العراقيل التي تقف في وجه تنفيذ المشروع النووي الأردني للغايات السلمية، بعد موجة من الشكوك المثارة حول نجاعة المشروع وإمكانية إنجازه رغم ما تم تخصيصه من أموال طائلة لإتمامه.

ويأتي اتهام طوقان لإسرائيل، بالتزامن مع أزمة دبلوماسية بين عمان وتل أبيب، على خلفية دوس وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات على العلم الإسرائيلي، ما أثار حفيظة الجانب الإسرائيلي الذي استدعى السفير الأردني وطالب بتقديم توضيح واعتذار.