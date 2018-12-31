إسرائيل: نفوذ إيران في العراق مقلق.. و”تغيير مهم” بسوريا في 2019

أعرب جنرال إسرائيلي، عن مخاوف بلده من تزايد النفوذ الإيراني في العراق، متوقعًا حدوث “تغيير مهم” في سوريا خلال عام 2019.

ويأتي ذلك في وقت تظهر فيه مؤشرات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه يفكر في فك الارتباط مع المنطقة، بعد أن أعلن رسميًا، في وقت سابق من الشهر الجاري، سحب قوات بلده من سوريا.

وقال الميجر جنرال تامير هايمان رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية، يوم الإثنين، إن إيران “يمكن أن تستخدم نفوذها المتزايد في العراق لتحويله إلى منصة انطلاق لشن هجمات على إسرائيل”.

وأضاف هايمان، خلال مؤتمر عُقد في تل أبيب،” أن العراق خاضع لنفوذ متزايد لقوة إيران وفيلق القدس”.

وتابع أن “الإيرانيين يمكن أن يروا العراق كمسرح ملائم للتمركز مماثل لما فعلوه في سوريا، وأن يستخدموه كمنصة لحشد عسكري يمكن أن يهدد أيضًا دولة إسرائيل”.

وفي أغسطس/ آب، ذكرت رويترز نقلًا عن مصادر إيرانية وعراقية وغربية، أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى حلفاء شيعة لها في العراق. ونفت بغداد ذلك.

وفي الأسبوع التالي، قالت إسرائيل إنها يمكن أن تهاجم مثل هذه المواقع في العراق، وهو ما سيمثل بشكل فعال توسيعًا لحملتها التي تتركز الآن على سوريا.

وتوقع هايمان حدوث “تغيير مهم” في 2019 في سوريا، التي حسم رئيسها بشار الأسد، المعركة مع معارضيه المسلحين، لصالحه، بمساعدة تعزيزات من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني.

وقال هايمان: “هذا الوجود لإيران مع عودة الاستقرار إلى سوريا تحت مظلة روسية، شيء نراقبه عن كثب”.

وتراقب إسرائيل أيضًا السلوك الإيراني، منذ إعلان ترامب في مايو/ أيار، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

وأوضح هايمان: “تقديرنا أن إيران ستسعى بقوة للحفاظ على الاتفاق، لكنها ستفعل كل شيء لتجد وسائل للتحايل على العقوبات الأمريكية”.