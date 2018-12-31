العراق.. اعتقال متشدد مسؤول عن تعذيب واغتصاب الإيزيديات (صورة)‎

أعلن جهاز الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الإثنين، عن اعتقال متهم بالوقوف وراء تعذيب واغتصاب الإيزيديات، إبان سيطرة تنظيم داعش على مناطق شمال العراق.

وذكر الجهاز في بيان أن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع قيادة عمليات نينوى القت القبض على أحد المتطرفين في منطقة القيروان في مدينة الموصل”.

وأضاف البيان أن “هذا المتطرف مسؤول عن إصدار أوامر التعذيب والاغتصاب بحق أبناء المكون الإيزيدي، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض”.

يذكر أن “داعش” احتجز الآلاف من النساء والفتيات الإيزيديات بعد اجتياحه شمال العراق العام 2014، حيث تعرضن للتعذيب والاغتصاب، وغير ذلك من الاعتداءات.