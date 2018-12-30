السيناتور غراهام يكشف عن خطة ترامب “الذكية” للانسحاب من سوريا

قال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام إن الرئيس دونالد ترامب طمأنه بشأن خطته لسحب القوات الأمريكية من سوريا والتزامه بهزيمة تنظيم داعش خلال اجتماع في البيت الأبيض الأحد.

وقال غراهام للصحفيين خارج البيت الأبيض بعد الاجتماع “تحدثنا بشأن سوريا. قال لي بعض الأشياء التي لم أكن أعرفها مما جعلني أشعر بالارتياح أكثر إلى ما نفعله في سوريا… لا تزال لدينا بعض الخلافات لكني سأخبركم بأن الرئيس يفكر مليًا وبجدية بشأن سوريا في كيفية سحب قواتنا ولكن في الوقت نفسه نحقق مصالح أمننا القومي”.

وفي وقت سابق حذر غراهام من أن سحب كل القوات الأمريكية سيضر بأمن الولايات المتحدة من خلال السماح لتنظيم “داعش” بإعادة تنظيم صفوفه، كما يمثل خيانة للمقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة والذين يقاتلون فلول التنظيم المتشدد، وسيعزّز أيضًا من قدرة إيران على تهديد إسرائيل.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا إنه سيطلب من ترامب “الجلوس مع الجنرالات، وإعادة النظر بكيفية القيام بذلك، من خلال عدم التعجل في الأمر، والتأكد من أننا اتخذنا القرار الصائب، وضمان عدم ظهور التنظيم المتشدد مرة أخرى، وعدم تسليم سوريا للإيرانيين”.

وقال غراهام خلال حديث لمحطة (سي.إن.إن):”أريد أن أخوض الحرب في فناء العدو وليس على أراضينا”.

وأشاد غراهام بترامب، الذي زار القوات الأمريكية في العراق الأسبوع الماضي، لإعلانه بقاء قوة أمريكية هناك، لكنه قال إن تنظيم داعش يظل يمثل تهديدًا محتملًا شمال شرق سوريا مع احتفاظه بالسيطرة على مساحات محدودة من الأراضي.