بسبب فتوى اعتبرت “مسيئة”.. مليشيا مسيحية تهدد باعتقال مفتي العراق

هدد ريان الكلداني الأمين العام لحركة بابليون المنضوية في الحشد الشعبي الأحد، باعتقال رئيس دار الافتاء العراقية الشيخ مهدي الصميدعي، بسبب فتوى اعتبرت “مسيئة” للمسيحيين، صدرت خلال فترة أعياد الميلاد.

وقال الكلداني في تصريحات صحفية إن “مذكرة قبض قضائية ستصدر بحق مفتي الديار مهدي الصميدعي”، لكنه توعد بتنفيذ الاعتقال بحال لم تنفذه الجهات المختصة، معتبرًا أن “الصميدعي تحدث بكلام غير مسؤول ضد المسيحيين وأساء كثيرًا”.

وأبدى الأمين العام لحركة بابليون استغرابه من “توقيت تصريحات المفتي ضد المسيحيين”، مشيرًا إلى أنها تذكر “بخطاب داعش وأبو بكر البغدادي”.

وأشار إلى أن ” الصميدعي ليس لديه صفة رسمية، وهو يمثل نفسه فقط في تصريحاته ضد المسيحيين، حتى أن الوقف السني تبرأ من تصريحاته”.

ويقود الكلداني فصيل “بابليّون” المسلح ويتشكل بغالبه من المسيحيين، وله ارتباط بهيئة الحشد الشعبي، وعلاقات واسعة مع الفصائل المقربة من إيران.

وتقدمت 63 عائلة مسيحية في العراق، الأحد، بدعوى قضائية إلى محكمة في بغداد ضد “مفتي أهل السُنة والجماعة” مهدي الصميدعي، على خلفية إصداره فتوى تقضي بحرمة احتفال المسلمين بأعياد رأس السنة الميلادية.

وأصدر الصميدعي الجمعة الماضية فتوى قال فيها إن “الاحتفال بأعياد أبناء الديانة المسيحية لا يجوز شرعًا”، ما أثار جدلًا شعبيًا وسياسيًا، وسط مطالبات بتعزيز الخطاب الديني المعتدل ونشر روح التعايش بين أبناء البلد الواحد.