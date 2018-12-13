بعد خسارته المباراة.. الحشد الشعبي يشتبك مع الشرطة العراقية ويقتحم مقرًا لها

اشتبكت عناصر من مليشيا الحشد الشعبي الشيعية، مع عناصر من الشرطة العراقية، في محافظة صلاح الدين، وسط العراق، بسبب خلاف على مباراة كرة قدم.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن “خلافًا حدث بين فريق تابع للحشد الشعبي وآخر للشرطة المحلية، أدى إلى جرح 3 أشخاص من الحشد في ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين”، وفق وسائل إعلام محلية.

وأضافت المصادر، أن “عناصر الحشد الشعبي، وبعد خسارتهم في المباراة هجموا على الفريق الثاني، وغالبية لاعبيه منتسبون للشرطة المحلية، وحصل شجار بالأيدي بين الطرفين، وبعد أقل من ساعة هجم عناصر الحشد على مركز شرطة المنطقة، وتجاوزوا على المنتسبين هناك”.

وتعيش محافظة صلاح الدين المحرّرة من تنظيم “داعش” استقرارًا أمنيًا نسبيًا، إلا أنها تشهد خروقات أمنية بين فترة وأخرى، تسفرعن سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى أضرار مادية.