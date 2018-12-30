خلال مناقشة الموازنة.. برلمانية أردنية تهدي نائب رئيس الوزراء “سلة الفقراء” الغذائية (صور) 

قدمت النائب في البرلمان الأردني، ديمة طهبوب، سلة غذاء، أسماها “سلة الفقراء” تحتوي على معلبات من الحمص والفول والخبز وعدة سلع، لنائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، خلال جلسة للبرلمان اليوم الأحد.

وكانت طهبوب تعتزم تقديم السلة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، لكنه غادر جلسة مجلس النواب قبل إنهاء كلمتها خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2019.

وقامت طهبوب بوضع السلة التي أسمتها “سلة الفقراء”، أمام الجميع، لـ”تذكر الحكومة بالشعب عند اتخاذ قراراتها الاقتصادية”.

وقالت طهبوب: “دولة الرئيس: أبقِ هذه على مكتبك لتذكرك بالمواطن الأردني في كل قرار اقتصادي توقعه، فالشعب لا بد أن يعيش حياة كريمة حتى تكون قراراته حرة و عزيزة”

بدوره، رفض نائب رئيس الوزراء، تسلم السلّة، قائلًا: “اتركيها معك لدينا مثلها”، حسبما نقلت عنه كتلة “الإصلاح” النيابية.

وانتقدت طهبوب في كلمتها، سياسة رفع الأسعار وتدني مستوى الرواتب في الدولة وارتفاع رسوم الجامعات الحكومية.