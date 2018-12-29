سياسي عراقي يفجر مفاجأة: وزيرة التربية الجديدة شقيقة قيادي كبير بـ”داعش” (فيديو)

كشف السياسي السني العراقي البارز مشعان الجبوري، اليوم السبت، عن صلة قرابة بين وزيرة التربية العراقية الجديدة، شيماء الحيالي، وبين أحد أبرز قادة تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقال الجبوري في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، إنّه “ليس بمستغرب أن يقوم السيد خميس الخنجر بترشيح شقيقة داعشي لتولي وزارة التربية، فالرجل اعتبر الدواعش ثوارًا وموّل عدوانهم وروجت وسائل إعلامه لجرائمهم”.

وتساءل الجبوري، “لكن كيف أخفت مؤسسات الدولة الأمنية هذه المعلومات عن رئيس الوزراء ومجلس النواب الذي منحها الثقة في لحظة كسر إرادات وعمليات بيع وشراء للمناصب تورط بعض الفاسدين من أصحاب النفوذ؟”.

وأثار ما نشره الجبوري غضبًا شعبيًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث طالب المدونون والناشطون العراقيون، الجهات الحكومية، بالتحقيق بما ذكره الجبوري، وإعلان نتائج التحقيق فورًا دون أي تسويف أو إخفاء للحقائق.