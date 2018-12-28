مقتل شرطيين اثنين في هجوم لداعش شرقي العراق

قتل شرطيان عراقيان اثنان، مساء الجمعة، في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على حاجز أمني في محافظة ديالى شرقي البلاد، بحسب مصدر أمني.

وأوضح النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري أن “مجموعة من مسلحي داعش شنوا هجوما على حاجز أمني للشرطة في قضاء خانقين” الواقع على مقربة من الحدود الإيرانية وعلى بعد 100 كلم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأضاف الشمري أن “مسلحي التنظيم قتلوا اثنين من أفراد الشرطة قبل أن يلوذوا بالفرار”، مشيراً إلى وصول تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث وبدأت حملة تمشيط في المنطقة المحيطة.

وحتى الساعة 21.15 تغ، لم تصدر أي إفادة رسمية من السلطات العراقية بخصوص الهجوم المسلح.