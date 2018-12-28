السودان.. حزب “المؤتمر” المعارض يعلن اعتقال زعيمه‎

أعلن حزب المؤتمر السوداني (معارض)، الجمعة، اعتقال الأمن رئيسه “عمر الدقير”، من منزله بالعاصمة الخرطوم.

وأوضح الحزب، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار “حملة أمنية تشنها السلطات ضد الحزب والقوى السياسية لصد المد الجماهيري المتصاعد”.

ولم يصدر على الفور بيان من الحكومة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن تحالف “الإجماع الوطني” (مجموعة أحزاب معارضة منها البعث والشيوعي) اعتقال 13 من قياداته، بالتزامن مع دعوات للتظاهر عقب صلاة الجمعة.

وتتواصل في السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

والخميس، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلًا، فيما أصيب 219 مدنيًا و187 من القوات النظامية.