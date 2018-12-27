مساعد الصدر يصف ترامب بـ “زعيم الشر” ويعلن “الجاهزية” للرد على زيارته للعراق

أعلن أبو ياسر، المعاون العسكري لرجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، “الجاهزية للرد على زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للعراق”، في انتظار إشارة الصدر.

وقال أبو ياسر في بيان صحفي: “في الوقت الذي نستنكر فيه بشدة زيارة زعيم الشر العالمي الأرعن ترامب إلى العراق، نعلن عن جاهزية أبطالنا في ردع مثل هكذا انتهاكات للسيادة العراقية، ومشاريع أمريكية صهيونية مستقبلية تزعزع أمن البلاد”.

وأضاف المعاون العسكري للصدر: “كلنا رهن إشارة قائد المقاومة الإسلامية في العراق السيد مقتدى الصدر، منطلقين من ثوابت مرجعنا السيد الشهيد الصدر”.

ويقود أبو ياسر “سرايا السلام”، الجناح العسكري للتيار الصدري، ويعد من أبرز القياديين في لواء اليوم الموعود وجيش المهدي، اللذين نفذا عمليات عسكرية ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، بعد غزو 2003.

وفجّرت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “السرية” إلى العراق، غضبًا سياسيًّا وشعبيًّا واسعًا، وسط انتقادات شديدة لحكومة عادل عبدالمهدي.

وقال نشطاء ومدونون عراقيون، إن “هذه الزيارة انتهاك واضح لسيادة العراق، حيث كانت سرية، وتمت دون علم السلطات العراقية كافة”.