مقتدى الصدر يوجه الشعراء والمنشدين بالابتعاد عن العبارات الطائفية ويهدد بعقوبات

أصدر المكتب الخاص برجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، توجيهًا للشعراء والمنشدين الدينيين بالابتعاد عن العبارات الطائفية.

وقال المكتب في بيان: “نؤكد على حضراتكم الامتناع عن استخدام العبارات الطائفية التي تمزق الصف الوطني وتثير الفتن، والكلمات التي تجرح الآخر، التي تتضمنها قصائدكم وأشعاركم”.

وجاء في البيان، “من يخالف يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية، كما نأمل من كافة الشعراء والمنشدين الالتزام بذلك؛ خدمة لوحدة الصف الإسلامي والوطني”.

يذكر أن المرجع الديني فاضل البديري، طالب في وقت سابق، الحكومة العراقية والمرجعيات الدينية، “بتجريم سب الصحابة”، وهي ظاهرة مثيرة للجدل تنتشر في أتباع المذهب الشيعي.