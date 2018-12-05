العراق يوقع اتفاقية مع الأردن لتحسين خدمات الإنترنت

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع نظيرتها الأردنية؛ بهدف تمرير سعات الإنترنت البينية إلى المحافظات العراقية من خلال معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وزير الاتصالات نعيم الربيعي بحث مع نظيره الأردني مثنى غرايبة سبل تطوير التعاون وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتقديم الخدمات المتطورة للإنترنت.

وأكد الربيعي ضرورة الحصول على السعات اللازمة للإنترنت من الدول المجاورة للعراق، وأن تكون وزارة الاتصالات هي المجهّزة لتلك السعات، ولجميع شركات القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه بحث مع الوزير الأردني سبل تزويد الخدمة من خلال منفذ طريبيل الحدودي.

وذكر البيان أن الوزير الأردني رحب بتلك المبادرة، وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع العراق في جميع المجالات لا سيما فيما يخص قطاع الاتصالات، مؤكدًا أهمية السعي لتقديم الخدمات الاتصالاتية للشعبين، والاتفاق على صيغة لتمرير السعات عن طريق المنافذ الحدودية بين البلدين.

ويعاني العراق من تردٍ كبير في مجال الاتصالات وسعات الإنترنت، حيث تم الكشف، العام الماضي، عن تهريب سعات كبيرة منه عبر كركوك، فيما يعاني المواطنون من انخفاض سرعة ورداءة الشبكات العاملة.