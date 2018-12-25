“اتحاد الشغل” بتونس يحذر: إضراب يناير سيكون محطة مفصلية

حذَّر الاتحاد العام التونسي للشغل، حكومة يوسف الشاهد، من أن إضرابًا من المزمع تنفيذه في كانون الثاني/ يناير المقبل، سيكون “يومًا فارقًا ومحطةً مفصليةً”.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي أنور الطبوبي، في تصريحات لصحيفة “الشارع المغاربي”، إن “إضراب القطاع العام والوظيفة العمومية المقرر تنفيذه يوم الـ 17 من كانون الثاني/يناير المقبل، سيكون يومًا فارقًا في تاريخ تونس”.

وطالب الطبوبي “السياسيين ومختلف مؤسسات الدولة والأطراف كافة دون استثناء، بالعودة إلى رشدهم”.

وأضاف: “أحذّر من أن إضراب الـ 17 من يناير المقبل، لن يكون مثل إضراب الـ 22 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي”.

وأكَّد “وجود فرق كبير بين الإضرابين نظرًا لوجود لامبالاة اليوم”، على حد تعبيره.

وأوضح بالقول: “اليوم يريدون أن تمر عاصفة يوم الإضراب، لكن كل هذا لن يمر، فتونس ليست ملكًا لا للحكومة ولا للبرلمان ولا لرئيس الدولة، والتاريخ لن يرحم أحدًا، فإضراب الـ 17 من يناير سيكون يومًا فارقًا في تاريخ تونس، وسيكون محطة مفصلية”.