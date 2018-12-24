يزورها البشير غدًا.. اندلاع احتجاجات في ولاية الجزيرة السودانية

اندلعت احتجاجات في مدينتي المناقل ورفاعة بولاية الجزيرة السودانية، الإثنين، منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، بالتزامن مع زيارة يعتزم الرئيس عمر البشير القيام بها غدًا الثلاثاء.

واستبق المتظاهرون زيارة البشير التي يفتتح خلالها مشاريع تنموية بحسب الوكالة الرسمية؛ بالخروج في مظاهرات طلابية تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، لكن قوات الأمن واجهتهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات، فيما اعتقلت عددًا من الناشطين.

ومنذ الأربعاء، تشهد عدة مدن في السودان مظاهرات احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأسفرت حتى اليوم عن مقتل 8 أشخاص بحسب السلطات، فيما قالت المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 شخصًا.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانًا 60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.