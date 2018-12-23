لبنان.. استبعاد تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية العام

قال مصدر سياسي لبناني، إنه يستبعد تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، إلا إذا لم يحدث أي خرق استثنائي، بعد خلاف استجد في الساعات الأخيرة لإعلانها.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “الأمور المعرقلة لتشكيل الحكومة لن تطول لأنه خلاف بسيط وبحاجة لمزيد من التشاور مع القوى السياسية حول بعض الحقائب”.

وأفاد بأن “الحريري طرح على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه جنبلاط استبدال حقيبة الصناعة بالبيئة، لكن الحزب أبلغه رفضه المطلق لهذا الطرح”.

ودعا المصدر إلى “البحث عن خطوات سريعة لإنقاذ واقع الحكومة بشكل سريع كون الوضع الاقتصادي للبلاد لا يحتمل التأخير”، لافتًا إلى أن “الاتصالات بين القوى السياسية متواصلة لإيجاد حل للعقد المستجدة، التي يمكن التنازل عنها لصالح الوطن لمواجهة الأخطار التي تحدق بنا”، دون تفاصيل.

ومن جهته، قرر “اللقاء التشاوري” الذي يمثل النواب السنة الستة التابعين لحزب الله، السبت، سحب تسمية جواد عدرا كممثل عنه في الحكومة الجديدة، وذلك بعد رفض الأخير الانضمام إلى اللقاء.

وأعرب الحريري، الجمعة، عن أمله في الانتهاء من تشكيل الحكومة اليوم الأحد، بعد أكثر من 7 أشهر من الخلافات السياسية بشأن حقائب وزارية.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتّهم الحريري، حزب الله، بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، مشددًا على رفضه خرق اتفاق الطائف.