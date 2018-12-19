نتنياهو يدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على حزب الله

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجلس الأمن الدولي، إلى فرض عقوبات على منظمة حزب الله اللبنانية.

وجاءت دعوة نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، لبحث أنفاق تقول إسرائيل إنّ منظمة حزب الله حفرتها؛ لتمتد من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: “آمل أن مجلس الأمن سيقف إلى جانب الحقيقة والسلام والأمن، آمل أنه سيتخذ خطوات صائبة وأخلاقية، وإسرائيل ستقوم بكل ما يلزم من أجل الدفاع عن مواطنيها وعن حدودها”.

وأضاف: “حزب الله يستخدم كل بيت ثالث بجنوب لبنان، لأغراض هجومية والأمم المتحدة تعلم ذلك”.

وتابع: “على المجتمع الدولي أن يحمّل حزب الله وإيران ولبنان، المسؤولية، وأدعو جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أن تصنّف حزب الله بجميع أجنحته كتنظيم إرهابي، وأن تفرض عليه عقوبات، وأن تدعم حقنا بالدفاع عن أنفسنا”.

وأشار نتنياهو، إلى أنّه تحادث هاتفيًا يوم السبت الماضي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعاه إلى أن يتخذ موقفًا ضد حزب الله في اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم.

وقال: “دعوته إلى إدانة حزب الله، وليس دعمه أو اتخاذ موقف محايد”.

ودعا نتنياهو إلى منح قوات الأمم المتحدة على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية “اليونفيل”، الصلاحية الكاملة للوصول إلى أي منطقة في جنوبي لبنان.

وبالمقابل، طالب “اليونيفيل” بـ”تنفيذ مهمتها وأن تكشف عن أي انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الصادر في العام 2006″.

ولفت نتنياهو إلى أن الجيش اللبناني لم يكن على علم بالأنفاق التي حفرتها منظمة حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية، معتبرًا مع ذلك أن لبنان يتحمل مسؤولية تدمير هذه الأنفاق، مضيفًا:” الآن هم يعلمون (عن هذه الأنفاق) وعليهم الكشف عنها وتدميرها، لكن الحكومة اللبنانية لا تفعل شيئًا”.

وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، انطلاق عملية “درع الشمال” للكشف وتدمير أنفاق يقول، إن “حزب الله” اللبناني، يقوم بحفرها أسفل الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ومنذ ذلك الحين، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف 4 أنفاق، قال إنها تمتد من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.