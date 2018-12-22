كرد وأقليات العراق يشكون “التهميش” في السلطة القضائية بالبلاد

اعترضت الكتل الكردية وممثلو الأقليات في مجلس النواب العراقي، السبت، على تهميش قضاة الأكراد والأقليات في السلطة القضائية، إذ صوّت المجلس، السبت، على أسماء القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية.

وصوّت المجلس على القضاة، نعمان كريم أحمد، وكاظم عباس حبيب، ومحمد قاسم محمد، ومحمد عبد علي شدهان، إضافة إلى حسن فؤاد منعم.

حيال ذلك، قال رئيس كتلة “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، فيان صبري، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب الأكراد: إن “الكتل الكردستانية طالبت بتمثيل المكون في محكمة التمييز الاتحادية، وتم تقديم مرشحينا من قضاة الاستئناف في نينوى وكركوك عن المكون الكردي، لكن همشت تلك الترشيحات”، مضيفة أن “الكتل الكردستانية ترفض التهميش في سلطة القضاء”.

فيما قالت مصادر برلمانية عراقية: إن “الكتل الكردستانية بمجلس النواب قاطعت جلسة السبت؛ بسبب عدم وجود التمثيل الكردي بمحكمة التمييز”.

من جانبه، قال ممثل الكوتا الأيزيدية في البرلمان، صائب خدر، في مؤتمر صحفي، بحضور نواب الأقليات: إنه “تم اليوم التصويت على قضاة محكمة التمييز، وقد خلت الأسماء من تمثيل الأقليات، لذا نقدم استنكارنا لعدم تحقيق التوازن ونذكر بأن الأقليات ليس لهم تمثيل صحيح في مؤسسات الدولة، سواء في القضاء أو السلك الدبلوماسي”.

وتابع خدر: “نقدم اعتراضنا بالتزامن مع أعياد الميلاد وتغيبنا عن صناعة القرار هو جوهر التهميش”، مطالبًا “بإعادة النظر بالقرارات”.