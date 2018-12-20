الجيش الإسرائيلي يكشف سبب دوي الانفجارات على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تفجير نفق على الحدود مع لبنان، في إطار عملية لكشف وتدمير أنفاق يزعم أن “حزب الله” حفرها.

وجاء الإعلان، الأول من نوعه منذ بدء عملية “درع الشمال” مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في بيان صادر عن الجيش، لتوضيح سبب دوي انفجارات في مناطق حدودية.

وأشار البيان إلى أن رؤساء البلديات وسكان المنطقة تم إبلاغهم مسبقًا بعملية التفجير.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عبر “تويتر” إن “وسائل خاصة” سيتم استخدامها في تدمير الأنفاق.

يشار أن الجيش أعلن منذ انطلاق العملية عن اكتشاف 5 أنفاق، قال إن “حزب الله” حفرها عبر الحدود، دون صدور تعليق من الأخير.