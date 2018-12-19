إقالة محافظ النجف العراقية على خلفية تهم بالفساد

أقال مجلس محافظة النجف، المحافظ لؤي الياسري، اليوم الأربعاء، على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي، ومنح قطع أراضٍ لمقربين منه.

والياسري، هو أحد القيادات البارزة في حزب “الدعوة الإسلامية” وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، وشغل عدة مناصب سابقًا في محافظة النجف.

وصوت مجلس النجف في جلسته التي عقدت الأربعاء، بأغلبية الأصوات على إقالة الياسري، فيما انتخب هاشم الكرعاوي، نائبًا أول للمحافظ الجديد، الذي لم يتم اختياره لغاية الآن.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن 18 عضوًا صوّتوا بعدم القناعة بأجوبة المحافظ، خاصة فيما يتعلق بمنح أراضٍ من مقبرة وادي السلام لشخصيات متنفذة، ومنح قطعة أرض أخرى لشخص مقرّب منه بطريقة غير قانونية”.

بدوره عقد الياسري مؤتمرًا صحفيًا، وعلّق على قرار الإقالة بقوله، إن “النجف مدينتي وسأبقى أعمل لحين انتهاء الفترة القانونية، وسأبذل كل الجهود لحين حسم الموضوع في المحاكم”، مضيفًا أن “عملية الاستجواب سياسية وتم توزيع المناصب والمديريات على الكتل التي اتفقت على إقالتي مسبقًا”، مؤكدًا على أن “القضاء هو المعني في حسم موضوع إقالتي من عدمها”.

يأتي ذلك ضمن حراك سياسي جديد تتبادله الكتل السياسية، بشأن إقالة المحافظين من مناصبهم، وتعيين موالين لهم بالاتفاق مع كتل أخرى.

وتمكن تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرًا، من تعيين محافظ جديد للعاصمة بغداد، بعد فوز المحافظ السابق عن ائتلاف “دولة القانون” عطوان العطواني بعضوية البرلمان، وذلك بالاتفاق مع تيار “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم.

كما تمكن التيار من تعيين محافظ جديد لمحافظة واسط بعد فوز المحافظ السابق محمود ملا طلال، فيما حاول تنصيب محافظ جديد في البصرة، لكنه لم يفلح.