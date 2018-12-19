الحكومة اللبنانية الجديدة.. لا تغيير في منصبي الخارجية والمالية حليفي حزب الله

قال مسؤول لبناني كبير لرويترز، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية اللبناني، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيحتفظ بمنصبه في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وأضاف، أن وزير المالية علي حسن خليل، التابع لحركة أمل الشيعية من المقرر أن يحتفظ بمنصبه.

وقال مصدر سياسي بارز لرويترز، إن وزير التربية السابق الياس بو صعب، العضو في التيار الوطني الحر سيتولى وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة.

ويعد التيار الوطني الحر وحركة أمل حلفاء حزب الله في لبنان.

ولبنان في طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، مما يعزز الآمال في إنهاء سبعة أشهر من حالة التشاحن، الذي ألقى بظلاله على التوقعات الخاصة بالاقتصاد الذي يواجه صعوبات.

وبعد أكثر من سبعة أشهر من الانتخابات البرلمانية لم يتفق السياسيون اللبنانيون بعد على تشكيل الحكومة، فيما يحذر المسؤولون من الأزمة الاقتصادية.

وتعثرت جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بسبب مطالب الفصائل والتيارات المتنافسة للحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

ولبنان الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.

وتعهد الحريري بخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة بالمئة على مدى خمس سنوات.