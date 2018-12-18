نتنياهو يتوعد الضفة الغربية بتعزيز الاستيطان

توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الضفة الغربية بتعزيز الاستيطان، ومواجهة ما أسماه “بالإرهاب الفلسطيني”.

وقال نتنياهو-خلال زيارته موقعًا قتل فيه جنديين إسرائيليين:”سنعزز الاستيطان بشكل أكبر ما مضى، وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد “الإرهاب”، سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة”، مستدركًا بقوله:” سنضرب بيدٍ من حديد”.

وأضاف نتنياهو:” كانت هناك خلال نهاية الأسبوع 100 عملية اعتقال وأمس كانت هناك 36 عملية اعتقال. هذه هي مسألة وقت فقط حتى نلقي القبض على القاتل مثلما ألقينا القبض على الآخرين وسنحاسبه مثلما حاسبنا الآخرين. الإرهاب الفلسطيني لن يقتلعنا من هنا”.

في وقتٍ سابق، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة العسكرية الوسطى وقيادات في الجيش الإسرائيلي، بهدف معرفة الأوضاع الأمنية وكيف يتعامل الجيش الإسرائيلي معها على الجبهات المختلفة”.