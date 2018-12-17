الكنيست يعيّن نتنياهو وزيرًا “دائمًا” للجيش

صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين، على تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزيرًا للجيش بشكل دائم، وتمت المصادقة بأغلبية 59 مؤيدًا مقابل 56 معارضًا.

وتسلّم نتنياهو حقيبة الجيش “مؤقتًا”، بعد استقالة الوزير السابق أفيغدور ليبرمان، الذي انسحب من الحكومة.

واحتفظ نتنياهو بحقيبة الجيش رافضًا تسليمها لأحد غيره، إضافة إلى حقيبة الخارجية، ومن المقرر أن يعين أحد وزراء حزبه “الليكود” في المنصب لثلاثة أشهر فقط، وهو موعد لا يتطلب المصادقة في الهيئة العامة للكنيست.

وبحسب التلفزيون الإسرائيلي i 24news فإن أقوى المرشّحين لهذا المنصب هم وزير المخابرات يسرائيل كاتس، ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، ووزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي ووزير الطاقة يوفال شطاينتس.

وسيتم تعيين أحد هؤلاء الوزراء لفترة ثلاثة أشهر فقط، وهو موعد لا يتطلب المصادقة في الهيئة العامة للكنيست.