ما أسباب سحب حزب الله لقواته من الحدود مع إسرائيل؟

قال موقع “ديبكا” العسكري الإسرائيلي إن حزب الله اللبناني سحب قواته فجأة، أمس الإثنين، من منطقة الحدود إلى مدينة صور الساحلية، فيما تتعدد التكهنات حول الأسباب.

وأشار الموقع، نقلًا عن مصادر عسكرية لم يحدد هويتها، إلى أن الحزب قام بهذه الخطوة بشكل هادئ، وذلك بعد اكتشاف إسرائيل لنفق رابع قالت إنه تابع لحزب الله.

وكشف الموقع تفاصيل التحرك الجديد لحزب الله، قائلًا إنه تم نقل مركز القيادة الرئيسي في منطقة معروب قرب الحدود إلى مواقع مجهزة في صور، فيما تم أيضًا سحب معظم العناصر المتمركزة في أبراج المراقبة على الحدود.

وذكر التقرير أن المتعاونين مع حزب الله المتنكرين في لباس مزارعين أو رعاة أو متسولين لمراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي عبر الحدود اختفوا تمامًا، مثلما اختفت المركبات التي تحمل علم حزب الله والتي كانت تجوب المنطقة المحاذية للحدود.

وحول أسباب الانسحاب المفاجئ قال التقرير: “حتى الآن لم تُعرف أسباب هذه التحركات، لكن هناك نظرية وهي أن حزب الله يريد تفادي قرار إدانة أمريكي في مجلس الأمن، غدًا الأربعاء، أما النظرية الأخرى فهي أنه قد تندلع اشتباكات بعد انتهاء الجيش من كشف بقية الأنفاق، ولهذا يريد حزب الله أن يكون على استعداد لإبعاد قواته قليلًا عن مواقع الجيش الإسرائيلي”.