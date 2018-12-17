“اليونيفيل”: نفقان لحزب الله ينتهكان قرارًا لمجلس الأمن

قالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في لبنان، إن اثنين من أربعة أنفاق تم اكتشافها قرب الحدود مع إسرائيل عبرا خط ترسيم الحدود بين البلدين مما ينتهك قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب بين تنظيم حزب الله وإسرائيل في 2006.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في بيان أصدرته يوم الاثنين، إنها أكدت حتى الآن وجود 4 أنفاق اكتشفها الجيش الإسرائيلي بالقرب من “الخط الأزرق”، مضيفة أن “هذه مسألة مدعاة للقلق الشديد”.

وتؤكد إسرائيل أن حزب الله “حفر الأنفاق لاستخدامها في تنفيذ هجمات داخل إسرائيل بدعم من إيران”.

وأضاف البيان: “يمكن لليونيفيل في هذه المرحلة أن تؤكد أن اثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق، وهذه تشكل انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي 1701”.

وتابع أن “اليونيفيل ستواصل التحقيقات الفنية وطلبت من السلطات اللبنانية ضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقًا لمسؤوليات حكومة لبنان”.

وتجنبت إسرائيل وحزب الله صراعًا كبيرًا عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ عام 2006 على الرغم من أن إسرائيل شنّت هجمات في سوريا مستهدفة ما قالت إنه نقل أسلحة متطورة إلى الجماعة.

وقالت إسرائيل إن الأمر متروك لليونيفيل للتعامل مع الأنفاق على الجانب اللبناني من الحدود، وحمّل الجيش الإسرائيلي حكومة لبنان المسؤولية عما وصفه بـ”انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1701″.