بالفيديو .. الجيش الإسرائيلي وجهًا لوجه مع جنود لبنان على الحدود

بثت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يظهر جنودًا بالجيش اللبناني وجهًا لوجه أمام جنود إسرائيليين، يبدو وأنهم حاولوا وضع أسلاك شائكة بالمنطقة.

ويظهر مقطع الفيديو الجنود اللبنانيين وهم يدخلون في جدال مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان “اليونيفيل“، بشأن ما يحاول الجنود الإسرائيليون فعله.

وعلّق موقع “واللا” العبري على الواقعة بالقول إنها تدل على تزايد حدة التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مضيفًا أن الجنود اللبنانيين ظهروا عبر الفيديو بينما كانوا يشهرون أسلحتهم، ودخلوا في جدال مع جنود “اليونيفيل” حول الموقع الذي يمر خلاله الخط الأزرق، بينما يظهر الجنود الإسرائيليون في الخلفية.

الوقوف مسافة صفر

وتابع أن الفيديو يظهر وقوف جندي إسرائيلي على مسافة صفر من جندي لبناني، حتى طلب منه أحد قادته الابتعاد، بينما وجه جندي لبناني سلاحه صوبه خلال وضع السلك الشائك، فيما يقول الموقع أن الضابط الإسرائيلي سأل الجندي إذا ما كان نظيره اللبناني أشهر السلاح في وجهه، ورد الجندي بالإيجاب.

ونقل الموقع عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تعليقًا على الواقعة، أن الجيش الإسرائيلي قام صباح اليوم بوضع أسلاك شائكة قرب الخط الأزرق على الحدود مع لبنان، وأن الأمر تم داخل الحدود الإسرائيلية وبالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل”، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أعمال عنف خلال وضع الأسلاك الشائكة.

وتحاول إسرائيل منذ سنوات توريط الجيش اللبناني في التوتر بينها وبين حزب الله، وتزعم أنه يتحمّل المسؤولية عن الأنشطة التي تقوم بها المنظمة بجنوب لبنان، كما كانت قد طالبت الحكومة اللبنانية بتدمير الأنفاق التي بنتها المنظمة في الجانب اللبناني من الحدود.

وبدأت تل أبيب هذا الشهر عملية “درع الشمال” لكشف وتدمير أنفاق “حزب الله”، وتقول إنها اكتشفت حتى اليوم 4 أنفاق تمر من الجانب اللبناني إلى داخل إسرائيل.

لكن العديد من المراقبين في إسرائيل أكدوا أن الأنفاق لا تشكل خطورة على أمن البلاد، كما أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو قرر بدء العملية لصرف الأنظار عن قضايا الفساد التي تورط بها.