بالفيديو.. شجار بين طلاب من حماس وفتح في جامعة بيرزيت

اشتبك طلاب من الكتلة الإسلامية الذراع الطلابيّ لحركة حماس، مع آخرين من الشبيبة الفتحاوية الذراع الطلابيّ لحركة فتح، في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن طلبة حماس وفتح اشتبكوا بالأيدي والألفاظ في باحة جامعة بيرزيت، وسط محاولات وقف الشجار من قبل طلبة آخرين.

وتعقيبًا على ذلك، قررت جامعة بيرزيت تعطيل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء، مع تواجد جميع العاملين في أماكن عملهم.

وبحسب المصادر، فإن قرار تعطيل الدوام في الجامعة، جاء على خلفية شجار حدث بين حركة الشبيبة الطلابية التابعة لكتلة فتح والكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس.

وقال شهود عيان إن الشجار نشب بين الطلاب، بعد أن حاولت عناصر من المخابرات الفلسطينية، اعتقال طالبين لدى خروجهما من الجامعة، إلا انهما تمكنا من الإفلات والوصول إلى عمادة شؤون الطلبة، ليتطور الأمر بعدها إلى شجار بين الطرفين.